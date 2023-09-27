Открытая акция «Поделись своим знанием» состоялась в колледже «Подмосковье»

Спикером мероприятия выступила Анна Крылатая с темой «Креативить и шутить может каждый». Анна — писатель, блогер по креативу и юмору «Крылатая КЮ», победитель проекта ТопБЛОГ и финалист проекта «Экософия» от президентской платформы «Россия — страна возможностей», член Экспертного сообщества при Совете учителей-блогеров при Минпросвещения РФ.
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