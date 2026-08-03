"нашлись и те, кто возлагает вину за блэкаут на Россию, требуя от нее ..." прекрасная фраза! "возлагайте" дальше, пока России не надоест и она спросит, - "где деньги, Зин?"

ВА

Владимир Акулов

*Платить *-это значит , не тупо покупать... И тратить деньги на союзников умно , на *мягкую силу *...Чтобы потом котролировать их политику...Вот США , ЦРУ и Ми-6 *заплатили* на Украине 5 млрд долл продажной *элите* Украины и привели к власти нациков...Которых натравили на Россию...ЦРУ , Ми-6 полностью контролируют Зелю и Украину... Почему Запад умеет *покупать* *страны-мишени*, а мы тупо платим *братьям* без пользы ? Почему Запад *купил* Украину ...А мы не смогли *купить* Канаду или Мексику ...И не смогли натравить их на США ? Стесняюсь предположить...*Страны-мишени* лучше *покупаются* за доллары , чем за неконвертируемые наши рубли ?