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"Нашу энергию украли!": в Абхазии ищут врагов и требуют от России вмешаться в энергокризис

"Нашу энергию украли!": в Абхазии ищут врагов и требуют от России вмешаться в энергокризис

mkset.ru В конце июля Абхазия столкнулась с масштабным отключением электричества, которое парализовало жизнь республики на два дня — 23 и 24 июля.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;нашлись и те, кто возлагает вину за блэкаут на Россию, требуя от нее ...&quot; прекрасная фраза! &quot;возлагайте&quot; дальше, пока России не надоест и она спросит, - &quot;где деньги, Зин?&quot;
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
*Платить *-это  значит  ,  не  тупо  покупать...  И  тратить  деньги  на  союзников  умно  ,  на  *мягкую  силу  *...Чтобы  потом  котролировать  их  политику...Вот  США  ,  ЦРУ  и  Ми-6  *заплатили*  на  Украине  5  млрд  долл  продажной  *элите*  Украины  и  привели  к  власти  нациков...Которых  натравили  на  Россию...ЦРУ  ,  Ми-6 полностью  контролируют  Зелю  и  Украину... Почему  Запад  умеет  *покупать*  *страны-мишени*,  а  мы  тупо  платим *братьям*  без  пользы  ?   Почему  Запад  *купил*  Украину  ...А  мы  не  смогли  *купить*  Канаду  или  Мексику  ...И  не  смогли  натравить  их  на  США  ?  Стесняюсь  предположить...*Страны-мишени*  лучше  *покупаются*  за  доллары  ,  чем  за  неконвертируемые  наши  рубли  ?
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Российские любители крипты тоже там присутствуют, иначе давно бы прикрыли эту абхазскую крипто ферму.
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1 м.