Популярный бренд выпустил недорогой внедорожник для российских просторов

Рынок бюджетных внедорожников пополнится новым игроком – . Этот автомобиль, активно рекламируемый Geely, обещает стать настоящей сенсацией, предлагая впечатляющий набор функций по цене менее 14 000 долларов.
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