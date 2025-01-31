РИА Новости: выигравший 1 млрд рублей связался с организатором лотереи

Счастливчик, выигравший 1 миллиард рублей в лотерее "Новогодний миллиард" от "Русского лото", связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы "Столото".