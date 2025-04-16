В сети священнику из Брянска приписали ложные высказывания и «запрет в служении»

Клирика Свято-Троицкого кафедрального собора приписали «запрещённую» речь о ракетном ударе в Сумах. Брянцев просят сохранять бдительность и не поддаваться на фейки, особенно в условиях информационной войны.
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