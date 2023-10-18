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Любое неверное решение по Израилю аукнется взрывной волной по улицам ЕС и США. Арабы не простят

Любое неверное решение по Израилю аукнется взрывной волной по улицам ЕС и США. Арабы не простят

В Израиле я был дважды и у меня там есть близкие. Сотни или тысячи соотечественников уехали туда совсем недавно, а в целом там проживает более миллиона русскоговорящих людей, некоторые из которых могут увидеть сию заметку.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Арабы серьёзно взялись за Израиль. Они требуют - уходи с наших земель. Весь мир знает, что на этой земле никогда не было исхода евреев, так как всё это сказки &quot;венского леса&quot;.
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23 час.
Natalija Osminina
Видимо, Израиль решено глобалистами ликвидировать. Но чтобы это было не зазря, он должен взорвать весь регион. Взорвав Ближний Восток, он взорвет и Европу миллионами беженцев и терроризмом.
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21 час.

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