Рубль стремительно дешевеет. Курсы доллара и евро на 28 ноября

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 ноября 2024 года, составляет 108,0104 рубля (прежнее значение – 105,0604 рубля), официальный курс евро — 113,0947 рубля (предыдущий показатель – 110,4943 рубля).
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