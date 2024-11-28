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Рубль стремительно дешевеет. Курсы доллара и евро на 28 ноября

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 ноября 2024 года, составляет 108,0104 рубля (прежнее значение – 105,0604 рубля), официальный курс евро — 113,0947 рубля (предыдущий показатель – 110,4943 рубля).

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