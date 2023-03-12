Инфореактор

1 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    То есть, в нашем законе ничего подобного нет, о чём кипели наши страсти? И единственный выход опять Василиса Кожина?Журналист Михаил ...
  • Виталий Тарасов
    ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемая Надежда Белугина, пишет: " Кто же имеет такую силу, которая упорно противостоит требован...Журналист Михаил ...
  • олег олейник
    Неужели у неё настолько бесстыжие глаза и мозги , что она может сама соизволить вернуться к тому народу , который её ...Журналист Михаил ...

Демократ Янг объяснил, на чем сосредоточена внешняя политика США

Демократ Янг объяснил, на чем сосредоточена внешняя политика США

Власти США стремятся сохранить мировое господство. Об этом заявил демократ Джеффри Янг. Представитель Демократической партии объяснил, на чем сосредоточена внешняя политика США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх