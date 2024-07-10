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Месси о Кубке Америки: «Впечатляет, что Аргентина и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Турнир крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара» 

Месси о Кубке Америки: «Впечатляет, что Аргентина и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Турнир крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара» 

Форвард «альбиселесте» выразил мнение после матча 1/2 финала с Канадой (2:0). «То, что сделала сборная Аргентина и продолжает делать – это нереально.

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