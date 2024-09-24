На Ямале определят обладателей звания «Мастер фольклорного жанра»

Звание присваивается ежегодно за вклад в возрождение, сохранение и развитие фольклора коренных малочисленных народов Севера, достижения в фольклорных жанрах и активное участие ямальцев в региональных, всероссийских и международных мероприятиях в области фольклора коренных малочисленных народов Севера автономного округа.