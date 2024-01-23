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Русская весна

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Украина будет разделена, — чешский экс-дипломат

Украина будет разделена, — чешский экс-дипломат

Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

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