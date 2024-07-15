В Челябинске начинается четвертый этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается четвертый этап централизованных гидравлических испытаний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 по 30 июля горячей воды не будет в 578 многоквартирных домах, 47 детских садах, 24 учебных и 16 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.