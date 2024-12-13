📹⚡️Очередная редкая БМД-3 засветилась на танковозе в ходе переброски в зону СВО. БМД-3 — редкое детище "Волгоградского тракторного завода", выпущенное в серии из 137 машин.
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📹⚡️Очередная редкая БМД-3 засветилась на танковозе в ходе переброски в зону СВО. БМД-3 — редкое детище "Волгоградского тракторного завода", выпущенное в серии из 137 машин.