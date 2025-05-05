Мигель Дианс-Канель Бермудес: «Подвиг ленинградцев заслуживает планетарного уважения»

Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Мы вновь посетили Пискаревское мемориальное кладбище по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань чести всем жертвам бомбардировок и голода, а также героическим солдатам, отдавшим жизнь за эту Победу.