Мигель Дианс-Канель Бермудес: «Подвиг ленинградцев заслуживает планетарного уважения»

Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Мы вновь посетили Пискаревское мемориальное кладбище по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань чести всем жертвам бомбардировок и голода, а также героическим солдатам, отдавшим жизнь за эту Победу.
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