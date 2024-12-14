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За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих и БМП Bradley

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих и БМП Bradley

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Викторовка, Куриловка, Леонидово, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово и Руссккое Поречное в Курской области.

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