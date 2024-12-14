В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Викторовка, Куриловка, Леонидово, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово и Руссккое Поречное в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии