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Калужские новости

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Обрушения храма Спаса за верхом в Калуге не произошло

Обрушения храма Спаса за верхом в Калуге не произошло

На объекте действительно имеется динамика расширения появившихся трещин, треснул свод. При этом на видео из храма видно, что лестницу храма засыпало кирпичными обломкамиВ Калуге обрушения храма Спаса за верхом не произошло.

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