Хакеры получили доступ к зарплатным ведомостям британской армии

Хакеры взломали базу Минобороны Великобритании с данными сотрудников и военнослужащих. Телеканал Sky News утверждает, что взломщики связаны с властями Китая: они смогли получить доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости нынешних и бывших военнослужащих, к ним попали имена и банковские реквизиты.
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