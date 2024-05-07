Хакеры получили доступ к зарплатным ведомостям британской армии

Хакеры взломали базу Минобороны Великобритании с данными сотрудников и военнослужащих. Телеканал Sky News утверждает, что взломщики связаны с властями Китая: они смогли получить доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости нынешних и бывших военнослужащих, к ним попали имена и банковские реквизиты.