Каким будет новое здание Большого московского цирка. 6 вариантов

Москвичам предложили выбрать архконцепцию нового цирка Рассказываем, каким предлагают сделать новое здание для Большого московского цирка архитекторы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большого московского цирка построят новое здание в Мневниковской пойме.
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