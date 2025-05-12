Военные эксперты: Трамп не признаёт Японию государством

Бондзи Охара, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Ю Коидзуми, адъюнкт-профессор Научно-исследовательского центра передовой науки и технологий Токийского университета Майко Кадзивара, автор и редактор статьи Дональд Трамп снова у власти.
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