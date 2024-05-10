7 дурацких идей, принесших авторам миллионы

Поверьте, даже ваша пупочная шерсть может оказаться кому-то нужна! Снова думаете, как заработать миллион, но кажется, что все хорошие идеи уже разобрали? Вот тебе несколько примеров, как самые идиотские мысли могут принести богатство.
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