7 дурацких идей, принесших авторам миллионы

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Поверьте, даже ваша пупочная шерсть может оказаться кому-то нужна! Снова думаете, как заработать миллион, но кажется, что все хорошие идеи уже разобрали? Вот тебе несколько примеров, как самые идиотские мысли могут принести богатство.

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