Венгрия скрутила кукиш послам ЕС в ответ на санкции против России

Венгрия оказалась единственной, кто проголосовал против нового пакета на встрече послов стран ЕС.Дипломаты стран - членов Европейского союза планировали одобрить новый пакет санкций против России 14 февраля, но решение было заблокировано представителем Венгрии.
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