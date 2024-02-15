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Венгрия скрутила кукиш послам ЕС в ответ на санкции против России

Венгрия скрутила кукиш послам ЕС в ответ на санкции против России

Венгрия оказалась единственной, кто проголосовал против нового пакета на встрече послов стран ЕС.Дипломаты стран - членов Европейского союза планировали одобрить новый пакет санкций против России 14 февраля, но решение было заблокировано представителем Венгрии.

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