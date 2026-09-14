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Путину устроили сюрприз в отеле: Индия оказала особый прием президенту РФ

Путину устроили сюрприз в отеле: Индия оказала особый прием президенту РФ

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Владимир Путин посетил Нью-Дели в рамках своего трехдневного визита в Индию, где состоялся саммит стран БРИКС.

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