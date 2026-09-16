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Эксперт Евсеев: выгода соседей России от санкций не исчезнет после СВО

Эксперт Евсеев: выгода соседей России от санкций не исчезнет после СВО

На фоне санкций против России в выигрыше остаются некоторые страны СНГ, в первую очередь Киргизия, Грузия и в определенной степени Казахстан, заявил RTVI заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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