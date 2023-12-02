За рулем
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За рулем

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Как реанимировать дворники, сэкономив 1700 рублей

Как реанимировать дворники, сэкономив 1700 рублей

 Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 151 000 км В последнее время на Ларгусе из парка «За рулем» начал плохо работать переключатель стеклоочистителя.

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