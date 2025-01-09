Кубок России. Пролог. Резцова, Казакевич, Дербушева, Поварницын и Поршнев проведут дуэльную стрельбу

Соревнование пройдет 9 января в формате дуэльной стрельбы. Альфа-Банк Кубок России по биатлону 4-й этап Рязань Пролог, дуэльная стрельба Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – в VK-группе СБР.
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