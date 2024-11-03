Актер Смольянинов не стал обжаловать заочный арест

Актер Артур Смольянинов, который в России признан иностранным агентом и включен в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, не стал подавать жалобу на решение суда о заочном взятии его под стражу.
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