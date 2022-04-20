Сотрудники МВД по Республике Коми приняли участие в акции «Zа Жизнь!»

На базе Коми республиканского центра крови сотрудники МВД Коми вместе с медицинскими работниками организовали акцию «Zа Жизнь!», приуроченную к Национальному дню донора крови.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх