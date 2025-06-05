Анатолий Рябенко

Украина это не государство, а захваченная территория бандитскими бандеровцами и превратившие эти земли в концлагерь для коренного населения РУССКИХ, которых уничтожали за любое несогласие с киевским режимом. Начатое Россией СВО по освобождению от негоцида со стороны незаконных властей русского населения вызвало злобную поддержку со стороны европейских государств бандеровцев против России. Это и есть самый настоящий ФАШИЗМ оставшийся в наследие у европейских стран от гитлеровской Германии. Искоренение фашизма благо для всего человечества.