ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gayaneivanko
    ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ НИЧЕГО НЕ ДАДУТ ???Трамп обсудил с П...
  • Юрий Золотарев
    А вы, бандерогниды, мечтали "отсидеться" после "Паутинки"??  А  ХУ-ХУ  не  ХО-ХО??! Ждите, ссуки, заслуженной вами об...«Лох рыжий,гореть...
  • Александр Каблучко
    Ага, сейчас. Пока все хранят наших ублюдков, для которых война - только бабки. Для того, чтобы поставить вкраину на к...На Украине начала...

Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство Тот, кто уже знаком с европейской журналистикой, сразу после сообщений о диверсии против пассажирского поезда под Брянском выдвинули версии освещения преступления на страницах каких-нибудь берлинских газет: «Это русские сами взорвали».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Украина это не государство, а захваченная территория бандитскими бандеровцами и превратившие эти земли в концлагерь для коренного населения РУССКИХ, которых уничтожали за любое несогласие с киевским режимом.  Начатое Россией СВО по освобождению от негоцида со стороны незаконных властей русского населения вызвало злобную поддержку со стороны европейских государств бандеровцев против России. Это и есть самый настоящий ФАШИЗМ оставшийся в наследие у европейских стран от гитлеровской Германии. Искоренение фашизма благо для всего человечества.
Ответить
7 час.
Vladimir Lioubimcev
Так украину захватил кто? БАНДЭРОВЦЫ. А они изначально были убийцами, террористами и садюгами. И служили Гитлеру.
Ответить
4 час.
Lana_Borei Иванова
Зеленским - смерть
Ответить
3 час.
наверх