Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство Тот, кто уже знаком с европейской журналистикой, сразу после сообщений о диверсии против пассажирского поезда под Брянском выдвинули версии освещения преступления на страницах каких-нибудь берлинских газет: «Это русские сами взорвали».
Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украина это не государство, а захваченная территория бандитскими бандеровцами и превратившие эти земли в концлагерь для коренного населения РУССКИХ, которых уничтожали за любое несогласие с киевским режимом. Начатое Россией СВО по освобождению от негоцида со стороны незаконных властей русского населения вызвало злобную поддержку со стороны европейских государств бандеровцев против России. Это и есть самый настоящий ФАШИЗМ оставшийся в наследие у европейских стран от гитлеровской Германии. Искоренение фашизма благо для всего человечества.
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Так украину захватил кто? БАНДЭРОВЦЫ. А они изначально были убийцами, террористами и садюгами. И служили Гитлеру.
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4 час.
Lana_Borei Иванова
Зеленским - смерть
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3 час.
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