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Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

Автор: Кирилл Стрельников В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что «СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Помним, как обещали новых 25 миллионов новых рабочих мест и выполнили...правда для &quot;друзей&quot; из Ср. Азии.
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57 мин.
Геннадий Сытник
Херово учат. Бомбы сбросил СССР. Это они знают.
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45 мин.
ГС
Геннадий Сытник
Саня, российский народ не в Москве живет, так что не суди по себе и не расписывайся за всех.
Ответить
42 мин.

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