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Кейс: Настройка Яндекс.Директ для турагентства в Бангкоке (Российский рынок)

Исходная проблема Бюджет: 60 000 руб./мес.Нулевые продажи: практически нет заявок.Конкретный контент: Клиенты из России планируют поездку в Таиланд (или уже были в Таиланде).

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