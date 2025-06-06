Кейс: Настройка Яндекс.Директ для турагентства в Бангкоке (Российский рынок)

Исходная проблема Бюджет: 60 000 руб./мес.Нулевые продажи: практически нет заявок.Конкретный контент: Клиенты из России планируют поездку в Таиланд (или уже были в Таиланде).
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