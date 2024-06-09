В Кишиневе состоялось крупнейшее мероприятие по профориентации для детей

Сотни детей в сопровождении родителей получили возможность ознакомиться с более 150 профессиями из разных областей, принять участие в интерактивных мастер-классах и пообщаться со специалистами из разных отраслей.
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