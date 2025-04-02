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Политика как она есть

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«Не будите»: саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки

«Не будите»: саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки

Ученые выяснили, что черные саркофаги, найденные в Антарктиде, издают зловещие гудящие звуки. При этом специалисты из международной команды испытали от звуков неконтролируемую тревогу, граничащую с паникой.

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