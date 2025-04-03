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Царьград

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Взрывы в Херсоне: город остался без воздушной тревоги

Взрывы в Херсоне: город остался без воздушной тревоги

В подконтрольном Киеву Херсоне зафиксированы взрывы, о которых сообщило украинское издание. Подробности инцидента остаются неизвестными, при этом в регионе не объявлялась воздушная тревога.

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