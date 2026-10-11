Аэропорты Москвы ввели ограничения: рейсы временно не принимают и не отправляют Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
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