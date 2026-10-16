Слетав в Лондон, исполнитель роли президента Украины расхрабрился и напрыгнул на президента США. "С нас хватит", — заявил Зеленский в интервью британской Financial Times и пообещал возобновить удары по российским НПЗ.
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Рассчитывать что можно "добиться на них победы" на выборах - это преувеличение. Но сохранить как можно больше голосов республиканцев в законодательных собраниях заключив "сделку" на поставку дизтоплива из России в критический момент - это верно.
И нужен "козёл отпущения" - на Зеленского возложить ответственность что цены в США на топливо не слишком понизились, значит именно он бьёт по российским НПЗ и те не могут отгрузить больше.