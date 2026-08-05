АСИ заявило о росте населения в четырёх регионах по итогам 2025 года

Светлана Чупшева из АСИ сообщила премьеру Михаилу Мишустину о значительном улучшении демографических показателей в Республике Мордовия, а также Вологодской, Калининградской и Нижегородской областях по итогам 2025 года благодаря мерам поддержки семей.
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