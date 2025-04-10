Официальный аккаунт НХЛ заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал речь российского хоккеиста Александра Овечкина в честь 895-й забитой шайбы, убрав из субтитров слово «русские».