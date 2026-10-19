МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли опорный пункт и скопление живой силы в Харьковской области в результате удара расчета РСЗО "Град" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым