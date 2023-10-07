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Найдена потенциальная мишень для лечения кожных заболеваний

Найдена потенциальная мишень для лечения кожных заболеваний

Команда исследователей из Института биомедицинских наук Тринити (TBSI) выявила потенциальный объект для лечения гнойного гидраденита (ГС) – изнурительного кожного заболевания, характеризующегося хроническим воспалением кожи и продолжительным течением.

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