Компания «МК-Полимер» (г

Компания «МК-Полимер» (Томск), созданная в 2019 году для производства негорючих компаундов, разработала и запустила в производство новую марку термопластичного эластомера для производства кабельной изоляции.
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