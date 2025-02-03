Нашествие саранчи угрожает Новосибирской области и ещё 20 регионам России

Вредители расплодились из-за аномально тёплой зимы. Для борьбы с ними создаются специальные отряды.Аномально тёплая зима обернётся для аграриев настоящим кошмаром – в Минсельхозе прогнозируют нашествие саранчи, которое угрожает 21 региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии