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ТАСС

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ФСБ показала кадры задержания сотрудников нелегальных криптообменников в Москве

ФСБ показала кадры задержания сотрудников нелегальных криптообменников в Москве

ТАСС, 7 августа. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания более 20 сотрудников нелегальных криптообменников, использовавшихся мошенническими кол-центрами на Украине для вывода за рубеж похищенных у граждан средств.

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