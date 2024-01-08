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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиансен, Киркеэйде, братья Бо и Тандревольд выступят за Норвегию на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Гонки пройдут с 10 по 14 января. Сборная Норвегии Женщины Юни Арнеклейв  Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Марит Скуган Ингрид Ланмарк Тандревольд Мужчины Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Бо Тарьей Бо Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм.

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