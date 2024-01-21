На форуме «Вместе победим» представили уникальную программу реабилитации ветеранов СВО с травмами головного мозга

На форуме ветеранов «Вместе победим» федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии и фонд «Защитники Отечества» представили уникальную программу ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО «Возвращение».
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