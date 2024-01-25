В Барнауле возбудили дело из-за стройки вплотную, приведшей к растрескиванию дома

Застройщик начал строительство многоквартирника с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших повреждение жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.