В Барнауле возбудили дело из-за стройки вплотную, приведшей к растрескиванию дома

Застройщик начал строительство многоквартирника с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших повреждение жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
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