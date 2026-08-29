Пожар вспыхнул на складском помещении в Киеве

Пожар возник на одном из складских помещений Киева. Об этом сообщает RT , ссылаясь на военную администрацию города.
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