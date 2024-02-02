Утро без холодной воды встретило не только правобережье Астрахани, но и ряд улиц на левом берегу

Аварийные прорывы случились вчерашним вечером в Кировском и Советском районах. Как известно, сегодня в связи с проведением аварийных работ на сетях холодного водоснабжения значительная часть Трусовского района Астрахани отключена, и там будет организован подвоз питьевой воды.
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