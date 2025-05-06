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Парламентская газета

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Депутат Миронов призвал повысить зарплаты врачей

Депутат Миронов призвал повысить зарплаты врачей

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что проблему нехватки медицинских кадров в России помогут решить повышение зарплат, выделение жилья и другие льготы, а не ужесточение требований к обязательной отработке полученного образования.

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