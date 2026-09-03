Путин назвал задачей уравнять уровень жизни граждан по всей стране

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Задача России заключается в том, чтобы доходы и уровень жизни граждан страны были равными, основной причиной разницы цен в отдельных регионах является логистика и инфраструктурные возможности.
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