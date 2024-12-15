НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1: 11 побед, 4 ничьих. Только у парижан и «Юве» нет поражений в топ-5 лиг

«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1: 11 побед, 4 ничьих. Только у парижан и «Юве» нет поражений в топ-5 лиг

Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (3:1). Парижане лидируют в чемпионате Франции, набрав 37 очков в 15 матчах: 11 побед, 4 ничьих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх